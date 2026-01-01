Summer

130 playlist(s)

Sommerhits 2026

Sommerhits 2026
Beach Beats

Beach Beats
Happy Pop

Happy Pop
Tropical House

Tropical House
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Ultimate Summer Hits

Ultimate Summer Hits
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Party Time

Party Time
Laid Back Summer

Laid Back Summer
Deep House 2026

Deep House 2026
Singalong Hits: Germany

Singalong Hits: Germany
Energy Boost - Pop & Dance

Energy Boost - Pop & Dance
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Party Schlager

Party Schlager
Schlager Summer

Schlager Summer
sad summer

sad summer
All-Time Summer Jams

All-Time Summer Jams
Summer Dance Classics

Summer Dance Classics
Classic Rock Summer

Classic Rock Summer
'80s Summer Grooves

'80s Summer Grooves
Holiday Party 2023

Holiday Party 2023

1.3K views

pop buena

pop buena

17K views

Old School

Old School

2.5K views

car sing along

car sing along

140K views

Old school jams

Old school jams

102K views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.5K views

Garden

Garden

206 views

Og playlist

Og playlist

297 views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

29K views

summer dance

summer dance

2.6K views

work playlist

work playlist

147 views

Partymusik

Partymusik

58K views

House music 🔥

House music 🔥

425 views

80s &90s

80s &90s

32K views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.9K views

fresh house 2025

fresh house 2025

4.3K views

Gu nhạc gần đây

Gu nhạc gần đây

672 views

Night drive Vibes

Night drive Vibes

137K views

Meine Liste

Meine Liste

783 views

Summer

Summer

1.3K views

feel good 80s

feel good 80s

15K views

ambiance

ambiance

584 views

Lovely Jazz

Lovely Jazz

1.1K views

Soul

Soul

18K views

Happy Happy Happy Music

Happy Happy Happy Music

232K views

Feeling Great

Feeling Great

656 views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

101K views

Summer playlist

Summer playlist

522 views

Summer dance

Summer dance

7K views

schlager

schlager

6.3K views

Feel good summer

Feel good summer

7.2K views

fun radio 2025

fun radio 2025

1.2K views

Soft Naija

Soft Naija

2.7K views

you're out of touch (80s)

you're out of touch (80s)

21K views

Vibe

Vibe

288 views

Chill from Dusk to Dawn

Chill from Dusk to Dawn

11K views

Beach

Beach

10K views

meine Playlist

meine Playlist

10K views

Meine Song's

Meine Song's

20K views

Party

Party

1.4K views

schlager

schlager

433 views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

27K views

Oldies

Oldies

292 views

Not so long ago

Not so long ago

57K views

Sarah

Sarah

615 views

Great Songs

Great Songs

54K views

walking playlist

walking playlist

346 views

growing up

growing up

2.4K views

Chill

Chill

315 views

Heath’s Birthday celebration

Heath’s Birthday celebration

726 views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

266 views

Recent Jams

Recent Jams

307 views

Party

Party

601 views

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

24K views

Deutch Playlist

Deutch Playlist

714 views

Drive

Drive

1.7K views

The real

The real

741 views

LOS40 Dance (2025)

LOS40 Dance (2025)

2.6K views

Live

Live

124 views

Dance

Dance

676 views

schlager

schlager

655 views

2000s babies

2000s babies

16K views

Easy jams

Easy jams

8.7K views

dance

dance

1.2K views

party playlist

party playlist

29K views

2022 and still good

2022 and still good

24K views

Get up amd go

Get up amd go

131K views

Teen Years

Teen Years

8.4K views

80's Arcade

80's Arcade

52K views

Ambiance

Ambiance

369 views

Summer 2025

Summer 2025

1.9K views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.5K views

party

party

9.2K views

클럽음악

클럽음악

1.3K views

English

English

1.5K views

Schlager Mix

Schlager Mix

384K views

I think you'll like these...

I think you'll like these...

627 views

Naija

Naija

11K views

summer breeze

summer breeze

480 views

Lieder 2025

Lieder 2025

1K views

Feel like a kid again

Feel like a kid again

22K views

80's

80's

215K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

362 views

Wedding songs

Wedding songs

6.3K views

The Kroc 80's Dance Hits

The Kroc 80's Dance Hits

925K views

House

House

2K views

House 2026

House 2026

474 views

Brennas playlist

Brennas playlist

545 views

팝

9.8K views

Mood Ring

Mood Ring

2.2K views

Temazos actuales en inglés

Temazos actuales en inglés

2.2K views

60s/70s Rock

60s/70s Rock

15K views

Fall of summer

Fall of summer

1.1K views

Partymix

Partymix

22K views

Night ski

Night ski

683 views

Old Songs

Old Songs

965 views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

6.1K views

good mix

good mix

348 views

African

African

562 views

jumping music

jumping music

23K views

80's

80's

30K views

House 2026

House 2026

62K views

Happy travels

Happy travels

464 views

Headed west, a Rocky mountain drive

Headed west, a Rocky mountain drive

261 views

Немецкие шлягеры

Немецкие шлягеры

194 views

2016 white girl music

2016 white girl music

21K views

My 80s

My 80s

16K views

summer mix for besties

summer mix for besties

505 views

electric-dream-synth-funk

electric-dream-synth-funk

179 views