R&B & soul
124 playlist(s)
Motown
14K views
2020 let’s go
1K views
Number One R&B Hits 1972-1973
27K views
90s🩷 Gangsta Hip Hop
6.9K views
Duets
6.6K views
R&B
10K views
old school rockers
50K views
throwback bae
26K views
Bad Boy for life
69K views
Songs that don't suck
6.8K views
Old School
3.4K views
Recent R&B Jams
9.9K views
Smooth Soul RnB
206 views
Slow jamz throwbackz
71K views
Easy morning
638 views
Ok Christmas!!!
2.4K views
Mowtown
18K views
R&B Vibes
19K views
House muzik
2.5K views
old old school
392 views
R&B
22K views
Lovely Jazz
1.1K views
90s Rhythm & Blues
4.2K views
바이브R&B
5.7K views
When it's over
9.5K views
slow music
51K views
smooth old school
17K views
소울
223 views
Roadtrip
7.6K views
Old soul and Blues
652 views
Slow jam
13K views
Eddie's music
2.6K views
Hip hop songs
12K views
Mix Winter 2025
496 views
Best songs rn
44K views
90's hip hop slow jamzz
487K views
When You Bad
2.1K views
7月のリスト
700 views
Christmas
765 views
smooth songs
4.5K views
R&B
279 views
Old school
1.1K views
1976 soul
74K views
'70s Soul Essentials
101K views
UK R&B
174 views
90s
22K views
maybe songs 4 dance
10K views
Smooth
5.5K views
Mood
3.1K views
Gaming
13K views