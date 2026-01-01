R&B & soul

124 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Motown

Motown

14K views

2020 let’s go

2020 let’s go

1K views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

27K views

90s🩷 Gangsta Hip Hop

90s🩷 Gangsta Hip Hop

6.9K views

Duets

Duets

6.6K views

R&B

R&B

10K views

old school rockers

old school rockers

50K views

throwback bae

throwback bae

26K views

Bad Boy for life

Bad Boy for life

69K views

Songs that don't suck

Songs that don't suck

6.8K views

Old School

Old School

3.4K views

Recent R&B Jams

Recent R&B Jams

9.9K views

Smooth Soul RnB

Smooth Soul RnB

206 views

Slow jamz throwbackz

Slow jamz throwbackz

71K views

Easy morning

Easy morning

638 views

Ok Christmas!!!

Ok Christmas!!!

2.4K views

Mowtown

Mowtown

18K views

R&B Vibes

R&B Vibes

19K views

House muzik

House muzik

2.5K views

old old school

old old school

392 views

R&B

R&B

22K views

Lovely Jazz

Lovely Jazz

1.1K views

90s Rhythm & Blues

90s Rhythm & Blues

4.2K views

바이브R&B

바이브R&B

5.7K views

When it's over

When it's over

9.5K views

slow music

slow music

51K views

smooth old school

smooth old school

17K views

소울

소울

223 views

Roadtrip

Roadtrip

7.6K views

Old soul and Blues

Old soul and Blues

652 views

Slow jam

Slow jam

13K views

Eddie's music

Eddie's music

2.6K views

Hip hop songs

Hip hop songs

12K views

Mix Winter 2025

Mix Winter 2025

496 views

Best songs rn

Best songs rn

44K views

90's hip hop slow jamzz

90's hip hop slow jamzz

487K views

When You Bad

When You Bad

2.1K views

7月のリスト

7月のリスト

700 views

Christmas

Christmas

765 views

smooth songs

smooth songs

4.5K views

R&B

R&B

279 views

Old school

Old school

1.1K views

1976 soul

1976 soul

74K views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

101K views

UK R&B

UK R&B

174 views

90s

90s

22K views

maybe songs 4 dance

maybe songs 4 dance

10K views

Smooth

Smooth

5.5K views

Mood

Mood

3.1K views

Gaming

Gaming

13K views