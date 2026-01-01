J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

2.2K views

懐メロ

懐メロ

57K views

最新曲

最新曲

1.1K views

あたらしいの

あたらしいの

245 views

カバーズジャパン

カバーズジャパン

164 views

いさむ

いさむ

2.9K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.6K views

懐ソン３

懐ソン３

86K views

workout

workout

2.8K views

ドライブ

ドライブ

3.3K views

おちつく

おちつく

2.5K views

新しい明日

新しい明日

1.3K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

22K views

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

1.1K views

日本

日本

406 views

音楽

音楽

73K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

9.5K views

お気に入り

お気に入り

12K views

アニソン

アニソン

24K views

春ドラマ

春ドラマ

552 views

懐メロ

懐メロ

319 views

カラオケ

カラオケ

1.1K views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

2.6K views

かなりいい

かなりいい

4.3K views

ドライブ

ドライブ

5.2K views

ラッキーフェス

ラッキーフェス

218 views

好きな曲

好きな曲

2.6K views

青春ベスト

青春ベスト

20K views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

57K views

好きなやつ

好きなやつ

159K views

気に入ってるの

気に入ってるの

548 views

お気に入り

お気に入り

63K views

プレイリスト

プレイリスト

791 views

ファーストテイク

ファーストテイク

168 views

Recent anime songs

Recent anime songs

350 views

なつかし

なつかし

294K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

662 views

あたらし

あたらし

330 views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

1.9K views

今

575 views

カラオケ

カラオケ

631 views

好き

好き

9.6K views

うーんです、

うーんです、

425 views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

2.1K views

人気

人気

22K views

アイドル

アイドル

1.5K views

ニューリリース

ニューリリース

839 views

80'ヒット

80'ヒット

481 views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

35K views

懐メロ

懐メロ

24K views