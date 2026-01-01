Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Headed west, a Rocky mountain drive

Headed west, a Rocky mountain drive

261 views

2025 Hottest 100 list

2025 Hottest 100 list

319 views

2024 Music Playlist

2024 Music Playlist

505 views

indie 2000

indie 2000

27K views

Cambio Estacionario

Cambio Estacionario

353 views

Wedding

Wedding

176 views

Drive

Drive

321 views

Español

Español

661 views

Made in Germany

Made in Germany

375 views

90s and 00s rock

90s and 00s rock

60K views

New female alt

New female alt

383 views

summer

summer

1K views

musica en español

musica en español

398 views

New songs

New songs

377 views

Running

Running

821 views

lets get going

lets get going

577 views

besto playlisto

besto playlisto

560 views

work playlist

work playlist

147 views

Favoritas en Español

Favoritas en Español

238 views

Playlist 03

Playlist 03

21K views

indie hotlist

indie hotlist

2.3K views

deutsche banger

deutsche banger

21K views

New house select

New house select

128 views

August 2026

August 2026

461 views

Indie/Folk

Indie/Folk

723 views

songs to share

songs to share

160 views

End Summer 2026

End Summer 2026

727 views

bleeding out

bleeding out

1.7K views

Noughties Indie-rock

Noughties Indie-rock

27K views

Fresh Boleros

Fresh Boleros

3K views

Road trip

Road trip

10K views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

15K views

90's

90's

140K views

little, little

little, little

170 views

Fav 2025 Songs

Fav 2025 Songs

2.4K views

Deidades Incomprendidas

Deidades Incomprendidas

852 views

Sıkıldım

Sıkıldım

1K views

Primavera26.

Primavera26.

911 views

Conociendo Rusia

Conociendo Rusia

1.2K views

todo es tan insignificante

todo es tan insignificante

512 views

why is everything so sad

why is everything so sad

7.8K views

Recent Jams

Recent Jams

307 views

Wanda und so

Wanda und so

667 views

old school

old school

64K views

Ai tanto sentimento blah blah

Ai tanto sentimento blah blah

25K views

Happy

Happy

317 views

A 2026 Vibe

A 2026 Vibe

2K views

в не кампуса

в не кампуса

146 views

After Work Indie

After Work Indie

12K views

Morning Coffee Chill

Morning Coffee Chill

3.2K views