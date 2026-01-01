Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Folklore básico y necesario

Folklore básico y necesario

13K views

2026년 여름

2026년 여름

556 views

OPM goods

OPM goods

47K views

Angela

Angela

417 views

Oldies

Oldies

5.9K views

Best Irish songs

Best Irish songs

34K views

Maria

Maria

1.1K views

Bedtime routine

Bedtime routine

563 views

Україно

Україно

4.9K views

Z: 70s Lite Rock Radio

Z: 70s Lite Rock Radio

743 views

Various

Various

261K views

Road trip

Road trip

5.5K views

New Songs

New Songs

4.3K views

Boleros Hits

Boleros Hits

7.8K views

Gary mix

Gary mix

814 views

Hawaiian

Hawaiian

459 views

Chill

Chill

1.7K views

Mix música

Mix música

952 views

Soca 2023

Soca 2023

57K views

love songs

love songs

4.6K views

Awesome Acoustics

Awesome Acoustics

7.3K views

OPM

OPM

10K views

Pub music

Pub music

1.2K views

Car Playlist

Car Playlist

3.4K views

Sleepytime Evie

Sleepytime Evie

1.8K views

Українські-класичні

Українські-класичні

1.6K views

Música 2025

Música 2025

2.1K views

2023 Soca

2023 Soca

478K views

Soulful R&B

Soulful R&B

10K views

Calming

Calming

8.4K views

อคูสติก

อคูสติก

17K views

フォーカス

フォーカス

5.9K views

Morning Mellow

Morning Mellow

347 views

.... buddy

.... buddy

2.3K views

Country Play list

Country Play list

1K views

Sing and Dance

Sing and Dance

1.1K views

folclore argentino

folclore argentino

405 views

Прикольний блюз

Прикольний блюз

865 views

心が震える曲

心が震える曲

412 views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

352 views

OPM

OPM

18K views

Birth - Chill

Birth - Chill

290 views

Vibe

Vibe

6.7K views

Soca

Soca

4.3K views

Filipino songs sheesh

Filipino songs sheesh

64K views

relaxing music

relaxing music

327 views

Best Bollywood Party Songs 🥳

Best Bollywood Party Songs 🥳

100K views

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

Tangos para saborear el amor y la nostalgia

63K views

білі черемхи

білі черемхи

24K views

Mountain House music

Mountain House music

32K views