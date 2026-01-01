Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
My favourite song

My favourite song

2.2K views

Atif songs

Atif songs

147 views

Ashika’s Reception

Ashika’s Reception

1.6K views

Kannada play list

Kannada play list

1.9K views

Power

Power

186K views

Soothing

Soothing

294 views

Collection

Collection

11K views

Techno Carnatic

Techno Carnatic

819 views

special

special

81K views

Boom boom

Boom boom

8.1K views

Telugu Songs 2024

Telugu Songs 2024

17K views

My different

My different

352K views

Hindi bangers

Hindi bangers

147 views

Hindi music dd

Hindi music dd

9.8K views

Punjabi rap

Punjabi rap

238 views

90s

90s

1.3K views

The best of Thumris

The best of Thumris

184K views

Ghazals

Ghazals

241 views

Tamil 2022

Tamil 2022

733K views

2025 - 2026 Bolly Hits

2025 - 2026 Bolly Hits

5.9K views

Mild Upbeat Kannada

Mild Upbeat Kannada

472 views

Fast song

Fast song

66K views

Bath

Bath

787K views

Telugu Dance

Telugu Dance

878 views

1990-99 Bollywood Top 100

1990-99 Bollywood Top 100

63K views

Ghazal

Ghazal

350 views

Top 100

Top 100

19K views

Punjabi

Punjabi

468 views

Soft Hindi songs

Soft Hindi songs

3.4K views

car songs

car songs

917 views

Energy Vibes

Energy Vibes

6.6K views

Old favorites

Old favorites

1.7K views

rock on the way to office

rock on the way to office

390 views

sad playlist

sad playlist

202 views

indie Chill

indie Chill

777 views

November jam

November jam

59K views

The Romance...

The Romance...

612 views

punjabi 2026

punjabi 2026

501 views

Punjabi 2025

Punjabi 2025

925 views

Kannada

Kannada

307 views

Punjabi

Punjabi

37K views

Ghazal

Ghazal

2.7K views

Prime list

Prime list

127K views

latest

latest

881 views

Vibes

Vibes

659 views

Hindi songs

Hindi songs

50K views

90s Top Bollywood Songs

90s Top Bollywood Songs

2K views

soothing

soothing

2.6K views

Old songs

Old songs

102K views

songs hit

songs hit

1.8K views