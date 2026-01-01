Arabic

122 playlist(s)

Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Aywa Araby: Arabic Hits

Aywa Araby: Arabic Hits
Gamed: Egyptian Hits

Gamed: Egyptian Hits
Tarab

Tarab
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist: Shami Hits

Levant Hotlist: Shami Hits
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
اكشن

اكشن

1.1K views

مغربي

مغربي

30K views

summer

summer

972 views

مهرجانات

مهرجانات

8.5K views

Morning cafe

Morning cafe

1.5K views

best of

best of

2.4K views

عادل

عادل

19K views

famille

famille

213 views

قلولو نتمشي

قلولو نتمشي

1.4K views

عراقي

عراقي

455 views

محمد شرىف

محمد شرىف

3.2K views

مش هقولك بيبي

مش هقولك بيبي

355 views

حزين

حزين

20K views

Arab

Arab

1.4K views

اذاعة الاغاني

اذاعة الاغاني

498K views

Egypt summer 2022

Egypt summer 2022

43K views

خليجي

خليجي

389 views

من يومين كنا صغيرين🧒

من يومين كنا صغيرين🧒

34K views

حب

حب

1.8K views

زهري وين و انا وين

زهري وين و انا وين

2.4K views

Chill

Chill

1.4K views

حلو

حلو

48K views

شيلات

شيلات

9.6K views

جزيره البطل

جزيره البطل

201 views

بطليني

بطليني

308 views

Arabic

Arabic

261 views

اغانى

اغانى

2.6M views

Choice

Choice

54K views

راب

راب

1.2K views

طوليات

طوليات

168K views

اغاني السيارة

اغاني السيارة

22K views

اغاني عراقية

اغاني عراقية

35K views

دعاء

دعاء

53K views

romantic list

romantic list

68K views

arabe douce

arabe douce

2.8K views

مكيس خليجي عراقي

مكيس خليجي عراقي

63K views

اغاني زمان

اغاني زمان

48K views

عراقي

عراقي

534 views

عربي

عربي

1K views

lecture

lecture

154 views

Arabic

Arabic

1.6K views

خطر خطر

خطر خطر

394K views

الجامد

الجامد

14K views

ملايه مااحتاج

ملايه مااحتاج

5.9K views

مفضلة

مفضلة

367 views

خالد

خالد

11K views

ميكس - زين كيقطر

ميكس - زين كيقطر

520 views

مفضّلة

مفضّلة

84K views

المدينه الصناعيه ا

المدينه الصناعيه ا

16K views

Arabi

Arabi

16K views