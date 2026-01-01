African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija Central

Naija Central
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Old school Jams

Old school Jams

19K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

8K views

favourite

favourite

697 views

deep house

deep house

370 views

Amapiano

Amapiano

260 views

old pure reggae

old pure reggae

24K views

East Africa

East Africa

2.2K views

Calm Afro Beatz

Calm Afro Beatz

1K views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

664 views

Mains oldies

Mains oldies

29K views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

897 views

my music p

my music p

82K views

Party jams

Party jams

24K views

Saturday bangers

Saturday bangers

348 views

International

International

428 views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.9K views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

424 views

House music

House music

4.5K views

Afrobeat party chill vibes July 2026

Afrobeat party chill vibes July 2026

248 views

rough amapiano

rough amapiano

5K views

Amapiano

Amapiano

2.5K views

Naija

Naija

11K views

Party

Party

159 views

Afrobeats 2000s

Afrobeats 2000s

689 views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

6.1K views

High-life

High-life

4.6K views

Big Boss

Big Boss

28K views

December 2025

December 2025

940 views

Soft Naija

Soft Naija

2.7K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

118K views

collo blue songs

collo blue songs

7.6K views

Afro beats

Afro beats

231 views

Amapiano Dance Mixes-2026

Amapiano Dance Mixes-2026

2.9K views

Amapiano 25

Amapiano 25

3.5K views

old school music

old school music

11K views

Scrit

Scrit

2.9K views

afrobeats

afrobeats

201 views

Uncle Rickz Chill Time

Uncle Rickz Chill Time

713 views

Good hit

Good hit

23K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

636 views

Amapiano

Amapiano

5.8K views

New vibe Naija

New vibe Naija

181 views

Top 20

Top 20

259 views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

6K views

Vibes

Vibes

6.6K views

piano piano

piano piano

4.6K views

old school Nigeria

old school Nigeria

8K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Latest 2025

Latest 2025

33K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views