African
76 playlist(s)
Old school Jams
19K views
Naija 2025 Dec Mix
8K views
favourite
697 views
deep house
370 views
Amapiano
260 views
old pure reggae
24K views
East Africa
2.2K views
Calm Afro Beatz
1K views
Afrobeats - Soul Taker
664 views
Mains oldies
29K views
Nigeria Throwback
897 views
my music p
82K views
Party jams
24K views
Saturday bangers
348 views
International
428 views
Happiness Radio
3.9K views
3 Step Amapiano
424 views
House music
4.5K views
Afrobeat party chill vibes July 2026
248 views
rough amapiano
5K views
Amapiano
2.5K views
Naija
11K views
Party
159 views
Afrobeats 2000s
689 views
Emerald oldies playlist
6.1K views
High-life
4.6K views
Big Boss
28K views
December 2025
940 views
Soft Naija
2.7K views
collo blue songs
7.6K views
Afro beats
231 views
Amapiano Dance Mixes-2026
2.9K views
Amapiano 25
3.5K views
old school music
11K views
Scrit
2.9K views
afrobeats
201 views
Uncle Rickz Chill Time
713 views
Good hit
23K views
Afrobeats 2010+
636 views
Amapiano
5.8K views
New vibe Naija
181 views
Top 20
259 views
Naija Throwback Pops
6K views
Vibes
6.6K views
piano piano
4.6K views
old school Nigeria
8K views
Party Vybez
17K views
Latest 2025
33K views
Birthday Celebration
11K views